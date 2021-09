O Brasil tem chances de vencer a Copa?

Tem gente que diz que depois do 7 a 1, muita coisa ruim aconteceu nesse país, principalmente com a nossa seleção. Cenas lamentáveis em Itaquera me fazem acreditar que sim, a amarelinha desidratou de lá até aqui. A reflexão vai muito além e, depois de 21 anos, me pergunto: o hexa é uma realidade?

Temo pelo pior. Não só acho que não levaremos ano que vem, como acho que ainda demoraremos a voltar a levantar esse caneco. Obviamente, o poeta já eternizou que o futebol é uma caixinha de surpresas, mas de maneira racional e lógica, duvido!

Se analisarmos a relação de renovação da seleção da última Copa do Mundo para agora, a animação é a mesma de ver um novo episódio de uma novela mexicana. Nenhuma. Pouco evoluímos, Tite continua insistindo com atletas mais rodados e não temos uma cara diferente daquela que apresentamos na Rússia. Aliado a isso, a safra não promete. São bons jogadores, mas ainda muito longe de serem protagonistas de suas equipes. Isso se um dia forem.

O pessimismo vai além quando analisamos o fraco campeonato brasileiro. Difícil assistir uma partida até o fim, no meio de semana, ser dar aquela gostosa cochilada.

É, pessoal. A vida da seleção não parece fácil e eu, corintiano, nunca imaginei torcer pela saída do técnico Tite do cargo. Falta gás novo!

E você, o que acha? Temos chances de vencer no Catar?