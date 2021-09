Obras da Creche do Jd. Bela Vista na região da Vila Operária foram concluídas

As obras de construção da creche – CMEI Professor Geraldo José de Oliveira, localizadas na rua Vicente Pereira de Abreu, esquina com avenida João Ponce de Arruda, no Jd. Bela Vista, região da Vila Operária, foram finalizadas e a unidade será inaugurada e entregue a população nos próximos dias.

As informações foram confirmadas pela então fiscal da obra, engenheira civil do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Luar Santiago.

Segundo informações do contrato de construção, a creche possui o padrão Tipo 2, do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e foi edificada com recursos próprios do município na ordem de R$ 1.984.085,62.

ESTRUTURA

A nova Creche terá como objetivo atender crianças de 00 anos a 05 anos e 11 meses de idade. Construção que tem por finalidade à aplicação de atividades e recreações, a fim de proporcionar a garantia de qualidade e seguridade das crianças no espaço escolar, pois a educação infantil é primeira etapa da educação básica, para o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Segundo a fiscal da obra, a nova unidade escolar infantil tem diversas dependências como: salas para o setor administrativo; sala professores/reunião; sala de fraldário, sala creche 1 (0 a 1 ano), sala de amamentação. sala creche 2 (1 a 2 anos), sanitário PCD infantil; sanitário infantil 1; sala creche 3 (2 a 4 anos), sala multiúso; sala pré-escola 2 (4 a 6 anos); sanitário infantil 2, sala pré-escola (4 a 5 anos e 11 meses); almoxarifado, lactário, rouparia, lavanderia, cozinha, pátio coberto/refeitório, despensa, e hall de entrada.

Agora entrando em atividade, esta nova creche vai beneficiar dezenas de famílias de mães trabalhadoras da região que não tem com quem deixar os filhos para ir ao trabalho. Essa tem sido a, preocupação da atual administração que está entrando para a história do município, como a gestão que mais investiu e construiu creches na cidade, desde a sua fundação.

Na verdade, essa sempre foi uma área sensível do município, pois a falta de visão social dos antigos administradores, impedia que se investisse nesse setor tão crucial para as famílias de trabalhadores de poucos recursos, que não tinham como bancar os custos de uma creche particular, e muito menos pagar alguém para ficar cuidando dos filhos pequenos, enquanto os pais precisavam trabalhar.

Mas isso tem mudado radicalmente nos últimos anos. De 2020 até hoje, 22 creches foram construídas em toda a cidade, e pelo menos, outras 11, já estão sendo licitadas, atendendo ao ambicioso projeto de unificação da educação infantil na cidade, proposta esta levada a efeito com muito empenho e dedicação pelo Prefeito José Carlos do Pátio.

É preciso destacar, todavia, que a cidade está promovendo um verdadeiro salto evolutivo na questão social nos últimos tempos levando cidadania e qualidade de vida a toda a população. Todas as atenções da gestão estão voltadas para desenvolver uma cidade forte e vibrante para todos; mas, com enfoque especial nos menos favorecidos.