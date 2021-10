Outubro Rosa lembra hábitos que protegem do câncer de mama

A anatomia feminina tem suas especificidades e requer cuidados bem peculiares. Por isso, o mês de outubro abre espaço para falar sobre esse tema e adota a cor rosa como símbolo do assunto. A fim de compartilhar informações sobre a atenção que deve ser dada ao corpo da mulher, promover a conscientização sobre práticas necessárias para prevenir doenças, detectar precocemente e, nesse caso, tratá-las, além de proporcionar amplo acesso aos serviços de diagnóstico e terapias, contribuindo para a redução da mortalidade, o Departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) junto com a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor) preparou uma programação voltada para a Campanha Internacional do Outubro Rosa – que dedica-se à conscientização e controle do câncer de mama.

Encarar a verdade e desmistificar tabus sobre o câncer de mama é uma das bandeiras empunhadas pelo Outubro Rosa. Enfrentar o medo é outro desafio, que começa com o autoexame. Afinal, em se tratando desse tipo de patologia, tocar-se representa um ato de amor e sobrevivência. Também é importante, além de apalpar as mamas, olhá-las e senti-las para perceber qualquer variação suspeita.

“O autoexame é uma maneira de identificar a doença no início, aumentando, assim, a chance de cura, evitando metástase e qualquer transtorno posterior que um câncer avançado possa vir a causar”, afirma a gerente do Departamento de Ações Programáticas, Stephany Paiva Damascena.

Caroços, alterações no bico do peito, nódulos nas axilas ou no pescoço, surgimento de líquidos nos mamílos, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com cascas de laranja, são alguns dos sinais de alerta que podem apontar um possível câncer de mama, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) – que é o órgão do Ministério da Saúde responsável pelo desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Ainda de acordo com essa instituição, apesar de haver maior incidência em mulheres, homens também podem ser acometidos por essa enfermidade, representando 1% dos casos.

Para lembrar à população sobre a mobilização, a SMS vai decorar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com bexigas e laços rosados e, ainda, enfeitar os canteiros das principais avenidas da cidade com rosas de espuma vinílica acetinada (EVA).

Inaugurando a campanha em 01 de outubro com um café da tarde oferecido às servidoras do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), a Pasta vai intensificar os atendimentos relacionados à saúde da mulher com palestras em escolas e empresas, distribuição de materiais educativos, atividades em salas de espera, o exame citopatológico de colo de útero, também denominado papanicolau, e ainda, mamografias, testes rápidos para investigar sífilis, HIV e hepatite B.

“Aproveitamos a data para lembrar a todos que a mamografia deve ser feita a cada dois anos e, neste mês de outubro, vamos ofertar 800 delas a serem realizadas na Apor e na Santa Casa. Se o exame apontar alguma alteração, a paciente é automaticamente direcionada ao mastologista”, discorre Stephany e acrescenta que o preventivo de colo de útero deve ser feito anualmente.

Ela também comenta que a Saúde vai oferecer ligaduras tubárias para as mulheres que desejem fazer a esterilização definitiva: “Nas ações sobre de planejamento familiar que ocorrem tanto nos mutirões quanto no Caism, os participantes, sejam homens ou mulheres, já saem com a cirurgia marcada, após conhecerem as consequências dessa intervenção cirúrgica e passarem por médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Nesse mês, vamos proporcionar 200 laqueaduras para elas e 50 vasectomias para eles”. De acordo com a gerente, a vasectomia favorece o controle da natalidade para a própria mulher, já que o homem, como parceiro, ficando esterilizado, estende o benefício à companheira.

Em função desta data, a SMS ainda vai realizar treinamento teórico e prático de coleta de citologia oncológica para enfermeiros da Rede Básica de Saúde com o objetivo de aprimorar a qualidade do exame papanicolau. A atividade vai acontecer no dia 28.

Empresas que queiram aproveitar a oportunidade e proporcionar a seus funcionários as palestras sobre o Outubro Rosa com a equipe da SMS, podem solicitar o agendamento pelo e-mail [email protected]. Já para as mulheres que precisem fazer o preventivo e, caso necessário, receber o encaminhamento para realização de mamografia, a Pasta orienta que elas procurem a UBS mais próxima do seu bairro.