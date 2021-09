Pai de Marina Ferrari reage após peoa ser rotulada de ‘família rica’

Depois de virar assunto em A Fazenda 13, o pai de Marina Ferrari se pronunciou. Jurandir Gomes respondeu os boatos de que a família da influenciadora seja “rica” e, por isso, ela não merecia o prêmio de R$ 1,5 milhão. A fofoca entre os peões começou logo na primeira semana do jogo e voltou à tona na formação da Roça de terça-feira (21) depois de uma discussão entre Rico Melquiades e Fernanda Medrado.

Jurandir Gomes lamentou os comentários e disse que desde os 15 anos Marina, atualmente com 28, se dedica à produção de conteúdo e se destaca nas redes sociais.

“Mesmo que ela fosse de uma família riquíssima, que não é o nosso caso, isso não seria nenhum demérito para ela. Pelo contrário, ela teria que ser parabenizada por ser uma batalhadora e sempre ter corrido atrás. Ela pode até ser considerada de uma família que vive em uma boa condição social, pois sabemos que não é a situação da maioria dos brasileiros, mas longe de ser rotulada de família rica”, disse o patriarca, por meio da assessoria da peoa.

“Ela está presente na web desde os 15 anos. Sempre acompanhou o desenvolvimento das redes sociais. Desde o início Marina postava as maquiagens e penteados que fazia e não demorou nada para estourar na internet”, completou.

O pai de Marina também reforçou que ela se formou em administração e fez vários cursos até conseguir montar a própria loja de maquiagem: “Tudo isso partiu dela, pois desde menina ela sempre correu atrás do que queria e isso permanece até hoje. Marina quando quer as coisas ela corre atrás e não fica esperando cair do céu”.