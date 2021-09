Zé Carlos e Wellington se reúnem nesta segunda para discutir investimentos

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) e o senador Wellington Fagundes (PL) vão se reunir nesta segunda-feira (06) para discutir investimentos em Rondonópolis. O encontro está previsto para as 10 horas, no gabinete do prefeito. A pauta inclui a aplicação de recursos do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, e também obras no Parque das Águas.

Após a reunião as autoridades devem apresentar detalhes de obras financiadas com recursos de emendas alocadas pelo senador e que já estão em andamento – entre elas a pavimentação de ruas em distritos industriais e bairros da cidade.

Eles também deverão anunciar novos objetivos da parceria, que tem se mostrado uma das mais bem sucedidas em termos de resultados

Só para as obras de pavimentação e drenagem dos distritos industriais o senador conseguiu alocar R$ 25 milhões. Tocadas pelo município, estas obras estão resolvendo problemas antigos e já estimulam um aumento de investimentos privados.

O senador também garantiu recursos para a Avenida Beira Rio, que atende diretamente as comunidades do Jardim Ipanema, Canaã e São Francisco e abrirá novas possibilidades para a relação da cidade com o Rio Vermelho – cartão postal do município.

Outro investimento viabilizado pela parceria foi a iluminação do trecho da BR- 163/364 no distrito da Boa Vista. O senador conseguiu os recursos para a implantação das lâmpadas de LED e o município arca com as despesas de energia.

O sistema de iluminação foi inaugurado em julho, melhorando o visual e garantindo mas segurança aos moradores do distrito de Boa Vista e também aos milhares de condutores que possam por lá todas as noites.