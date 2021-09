Pedreiro que caiu de andaime morre horas após dar entrada em Hospital

O pedreiro Israel Novais da Cruz, 64 anos, morreu horas após dar entrada no Hospital Regional, nesta quinta-feira (23), em Rondonópolis (MT). Israel ficou gravemente ferido durante um acidente de trabalho em uma obra, após cair de um andaime, no bairro Jardim Sunflower. O trabalhador era natural da cidade de Poxoréu (MT).

Segundo testemunhas, a vítima estava rebocando uma das paredes da parte superior do sobrado, quando uma das tábuas quebrou e Israel caiu.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e o trabalhador precisou ser entubado no local do acidente. Como a queda aconteceu no 2° andar da obra, os socorristas encontraram dificuldades em resgatar a vítima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Uma força tarefa foi montada. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional em estado gravíssimo.

Após dar entrada no Hospital, o pedreiro não resistiu aos ferimentos e morreu.

LEIA TAMBÉM

Pedreiro cai de andaime e é socorrido em estado gravíssimo pelo Samu