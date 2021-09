Pedro Luiz diz que resultado foi positivo para Santa Casa e parabeniza Sinésio

Considerado a grande novidade na eleição na nova diretoria da Santa Casa Rondonópolis, o médico Pedro Luiz Carvalho Silva reagiu com tranquilidade à derrota sofrida ontem (20). Ele considera que a instituição foi a grande vencedora do pleito e afirmou que estará pronto para ajudar a nova diretoria.

“Independentemente de quem fosse eleito a Santa Casa estaria muito bem servida. Acredito que o Dr. Sinésio Alvarenga fará um bom trabalho. Pretendo continuar lá ajudando no que for necessário, me colocando à disposição para que a Santa Casa ganhe cada vez mais”, afirmou.

Pedro Luiz avalia que o processo eleitoral com duas chapas na disputa foi benéfico para a Santa Casa.

“Nossa ideia era dar uma alternativa às pessoas para engradecer o pleito e isso ocorreu. Nas últimas assembleias a participação foi menor, havia pouco interesse. O que a gente viu foi muito bonito, muitas pessoas participando e a Santa Casa é que sai ganhando com isso”, destaca.

Pedro Luiz formou-se em medicina pela Universidade Gama Filho e tem especialização em medicina materno fetal pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Ele é rotariano, maçom e filho do também médico e vereador Manoel da Silva Neto, e da jornalista Valéria Bevilacqua.