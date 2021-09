Perdi meu tempo lendo o Homem de Giz?

Infelizmente, sim. Vou te contar os motivos:

Personagens

Olha… qualquer semelhança não é mera coincidência. Um grupo de jovens/crianças que não se sentem acolhidos e se juntam após um acontecimento traumático e formam uma união, não te lembra alguma coisa? Tem o engraçado, o líder, o ‘’burro’’ e assim vai. E sem falar no desenvolvimento zero daqueles que seriam os principais, você não entende quais são os motivos para agirem de tal forma e assim por diante. Só lembro o nome do Eddie que é o principal de tudo, mas os outros? Não lembro nem o nome quem dirá como são, totalmente esquecíveis.

Enredo

Você até pode gostar do enredo e do plot se não tiver lido nada do gênero sabe? Mas é previsível e raso. Acontecem tantas coisas e no final não são explicadas ou ficam soltas na história. Não é nada novo (eu fiquei muito curiosa com esses homenzinhos aparecendo e tudo mais) e parece uma mistura de muitas coisas. Acredito que a autora se inspirou em muitas coisas e se perdeu no caminho sabe? Virou uma bola de neve pra mim.

Escrita

Os capítulos se passam em dois tempos diferentes (quando são adolescentes e depois adultos) e se alternam, o que pra mim foi ruim. Quando você se interessa pelo capitulo, começa outro em outro tempo totalmente diferente e quando volta? Puf esfriou. Deu pra entender né? Mas a escrita da C. J. não chega a ser ruim, se a história tivesse me agradado eu provavelmente teria lido muito rápido.

