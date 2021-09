Perfil oficial de Deolane Bezerra no Instagram é reativado

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, acaba de ter seu perfil oficial no Instagram reativado. A conta da advogada, com mais de 9,7 milhões de seguidores foi tirada do ar há cerca de seis dias sem uma explicação concreta.

Nos últimos dias, a advogada “cutucou” a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) depois que a instituição regulamentou e proibiu a ostentação de profissionais da área na internet. Para alguns seguidores, este teria sido o motivo de a conta dela ter sido derrubado.

Em uma destas publicações, Deolane aparecia carregada de bolsas de grife, mas escondeu o nome das marcas e ironizou: “Já que não pode ostentar, né, OAB?”. Em outro post, ela mostrou a carne folheada a ouro que comeu em um restaurante badalado de Dubai e escreveu: “Ouro até na carne, né, papai?! Quem sabe ser rica sou eu. OAB, não é ouro. É banhada, viu?”.

Procurada pela reportagem, na ocasião, a assessoria de imprensa da OAB informou que Deolane Bezerra não recebeu nenhuma notificação por parte da instituição.