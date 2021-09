Pesquisa mostra Lula na frente e apoio de 76% a impeachment de Bolsonaro

A maioria dos brasileiros considera que o presidente Jair Bolsonaro deve ser alvo de processo de impeachment se descumprir uma ordem judicial. A ameaça foi feita por ele durante ato realizado no dia 07 de setembro e, caso isso aconteça, 76% da população aprovaria a abertura de um processo que pode resultar na cassação do mandato.

O dado consta em pesquisa do instituto Datafolha, divulgada hoje pelo jornal ‘Folha de São Paulo’.

Em segmentos como o dos estudantes e de homossexuais ou bissexuais mais de 90% aprovam a abertura do processo de impeachment.

Mas a aprovação do impeachment também é alta em extratos formados por grupos em que Bolsonaro tradicionalmente tem um apoio maior, como o dos empresários (57%) e evangélicos (69%).

A pesquisa foi feita em 190 cidades e ouviu presencialmente 3.667 eleitores de 13 a 15 de setembro e traz uma série de notícias ruins para o presidente Bolsonaro.

Houve uma piora na avaliação do Governo e uma estagnação das intenções de voto em 2022. Em todos os cenários o ex-presidente Lula lidera com folga e, em alguns, poderia até vencer no primeiro turno.

Neste momento, o petista também segue sem concorrência nas simulações de segundo turno. Bate Bolsonaro por 56% a 31%, ante 58% a 31% registrados na pesquisa realizada em julho.

Doria perderia de Lula por 55% a 23% (56% a 22% em julho) e Ciro, por 51% a 29% —um cenário considerado bastante difícil, já que o pedetista tem o mesmo público das outras três eleições que disputou (1998, 2002 e 2018), na casa dos 10%, mas trafega num espectro de esquerda dominado pelo petista.