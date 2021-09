Pétala acusa o ex de usar Lívia Andrade para atingi-la

A polêmica entre Pétala Barreiros, o ex-marido, Marcos Araújo, e Lívia Andrade parece estar longe de acabar. Nesta segunda-feira (27), a influenciadora gravou um vídeo acusando o empresário de usar a apresentadora e atual namorada para atingi-la.

Isso porque, Lívia resgatou vídeos da época em que o pai de Pétala e o irmão dele foram presos em flagrante por tentativa de roubo de joias no interior de São Paulo. “Exemplo vem de casa?”, escreveu a artista na legenda da publicação.

Irritada e nervosa, a influenciadora disse que a história não é novidade e que o pai responde na Justiça pelo que fez. Além disso, disse que o ex-marido está se “escondendo atrás da namorada” para atacá-la.

“E mais uma vez, ela buscando atingir o meu pai. Estou muito nervosa, não aguento mais as acusações contra meu pai. Tudo que ela tá postando, não é segredo pra ninguém. Passou na TV, começou Pétala.

“Covarde! Para de se esconder atrás da sua namorada. Você está usando ela pra falar do meu pai. Por que você não fala de mim? Você não tem nada pra falar de mim, está tentando se esconder atrás de uma história para maquiar tudo que você me fez”, completou.

Em outro trecho do vídeo, a influenciadora falou diretamente para Lívia: “Você não tem nada a ver com essa história, você não é minha ex, não é o pai dos meus filhos… Me deixa em paz! Você não entende que ele está te usando como uma pecinha de xadrez? Ele só está fazendo isso pra me atingir, é a única motivação dele, e você está sendo usada. Como você se coloca nesse papel? Você não é feminista? Você não consegue enxergar isso? Todo mundo está vendo”.