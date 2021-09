PF realiza busca e apreensão na sede da Aprosoja Mato Grosso

A sede da Aprosoja Mato Grosso está sendo alvo de mandado de busca e apreensão na tarde desta segunda-feira (6).

Agentes da Polícia Federal (PF) estão na sede da entidade e recolhem documentos. Computadores também estão sendo analisados.

A ação apura um possível uso de recursos da entidade para financiar atos marcados para ocorrer neste dia 7 de setembro.

As manifestações vêm sendo organizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Há suspeitas de uso de recursos provenientes do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) e do Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) para bancar tais manifestações.

Até o momento, a Aprosoja ainda não se posicionou a respeito da ação.

Contas bloqueadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de saques das contas bancárias da Aprosoja MT e também da Aprosoja Brasil.

A decisão – dada no último dia 4, mas que se tornou pública nesta manhã – atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

No pedido, a PGR apontou a utilização de receitas advindas da APROSOJA Nacional, e de possível uso da estrutura da APROSOJA-MT a serem destinadas aos apoiadores de “atos antidemocráticos”.

“Verifico a pertinência das medidas requeridas pelo Ministério Público, notadamente em razão da ausência de informações acerca do emprego desses recursos. Com fundamento no poder geral de cautela, necessária a adoção de medidas cautelares de cunho patrimonial para coibir eventual financiamentos dos atos antidemocráticos marcados para o próximo dia 7 de setembro”, determinou o ministro Alexandre de Moraes.