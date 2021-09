PGR abre inquérito contra Medeiros por suposta propagação de fake news

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou um inquérito para apurar suposta divulgação de informações falsas por parte do deputado federal José Medeiros (Podemos) em relação às urnas eletrônicas.

A investigação tem como relatora a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmem Lúcia.

Consta na movimentação processual – que corre sob sigilo – o encaminhamento dos autos também à Polícia Federal, no último dia 22.

A apuração é resultado de uma representação contra Medeiros e que foi formulada pelo procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges, em agosto deste ano.

Segundo o chefe do MPE-MT, Medeiros estaria espalhando “fake news” como forma de levar às pessoas a desacreditarem da urna eletrônica.

“Uso criminoso de documento”

Na representação, Borges acusou o parlamentar de utilizar-se de forma indevida de uma manifestação do MPE feita no âmbito de um procedimento investigatório relacionado a uma eleição realizada em 6 de dezembro de 2019 pela Associação Beneficente de Saúde dos Militares de Mato Grosso (Hospital Militar).

Naquela ocasião, foram feitas denúncias de que boletins de urna falsos teriam sido produzidos com o objetivo de fraudar o resultado da eleição da entidade.

Mas, as investigações apontaram não ter sido levantada qualquer suspeita de problemas no funcionamento da urna eletrônica cedida pela justiça eleitoral e utilizada no referido pleito.

Ainda assim, Medeiros estaria utilizando documentos do MPE para tentar levar informação falsa à população por meio de suas redes sociais.

“De má fé, o parlamentar mato-grossense falseia a realidade dos fatos, em mais um gesto da sua cruzada pelo retorno do voto impresso, sistema utilizado no passado com ocorrências frequentes de fraudes e manipulação de resultados, o que atentava contra a vontade soberana do eleitor brasileiro de escolher livremente seus representantes”, disse Borges, na ocasião.

Mais grave do que isso, o MPE apontou que Medeiros estaria se utilizando criminosamente documento público da instituição e que trata de eleição de uma entidade associativa administradora de uma unidade hospitalar, dando a entender que se tratava de uma eleição parlamentar ou para cargo executivo.