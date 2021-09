Polícia Civil prende em flagrante duas pessoas que comercializavam computadores furtados do Estado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (10.09), em Cuiabá, duas pessoas pelo crime de receptação de produtos furtados de um órgão público estadual.

A delegacia especializada foi acionada pela atual gestão do Ganha Tempo, administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que constatou, durante levantamento patrimonial de rotina, a falta de equipamentos informáticos da unidade da Praça Ipiranga e que poderia haver participação de funcionários do local.

Durante diligências, as equipes de investigação da Deccor apuraram que uma atendente da unidade do Ganha Tempo estava anunciando em rede social a venda de computadores idênticos aos furtados do local.

Os investigadores localizaram uma loja de assistência e venda de equipamentos de informática, onde foram apreendidos dois computadores subtraídos do Ganha Tempo. O proprietário do local foi preso em flagrante por receptação. Durante interrogatório, o suspeito confirmou que adquiriu três equipamentos da atendente e os colocou à venda. Um deles foi recuperado após ter sido vendido.

Em continuidade às diligências, a equipe da delegacia especializada localizou a servidora do Ganha Tempo, que confirmou a venda dos computadores ao receptador e disse que guardou um deles na residência da mãe dela.

Depois de apreender o aparelho com a atendente, os policiais deram voz de prisão à funcionária, que foi também encaminhada à delegacia. Em depoimento, ela declarou que havia ‘ganhado’ cinco computadores (CPU, teclado, mouse e monitor) de um ex-funcionário do Ganha Tempo, que subtraiu os equipamentos do local. A moça disse ainda que anunciava a venda em páginas pessoais e comerciais na internet.

Subtração

Os policiais da Deccor localizaram o ex-funcionário do Ganha Tempo que, em oitiva na delegacia, confessou o furto de 10 computadores da unidade da Praça Ipiranga, há mais ou menos dois meses. Ele declarou ainda que entregou cinco deles à atendente e vendeu outros cinco para uma pessoa em Várzea Grande.

A pessoa que comprou os equipamentos em Várzea Grande compareceu espontaneamente na unidade policial e confirmou a compra do ex-funcionário do Ganha Tempo, tendo revendido os computadores em sua loja de assistência técnica. Um dos equipamentos foi recuperado.

Diante das informações apuradas pelas equipes da Deccor, o delegado Cláudio Álvares Sant’Ana autuou a atendente e o comerciante preso com dois computadores pelo crime de receptação qualificada. Ambos foram presos em flagrante porque ocultaram ou mantiveram consigo para venda em proveito próprio produto que sabiam ser obtido de forma ilegal.

O ex-funcionário do Ganha Tempo, responsável pelo furto dos equipamentos enquanto exercia atividades no órgão estadual, vai responder pelo crime de peculato. “Sendo o peculato um crime instantâneo, que consumou-se no momento da subtração, não há situação de flagrante, devendo o mesmo responder criminalmente ao longo das investigações”, explicou o delegado.

As investigações prosseguirão na Deccor, unidade responsável por apurar delitos de corrupção cometidos contra a administração pública, para saber se há possível envolvimento de outras pessoas.