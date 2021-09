Polícia Civil prende três envolvidos com tráfico de drogas e associação criminosa

Três pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (14), em Confresa, na região nordeste do estado, por tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores de idade.

A equipe de investigação estava monitorando um endereço no Jardim Planalto, onde havia suspeita de venda de entorpecentes. No local, os policiais observaram a movimentação típica de tráfico, com pessoas entrando e saindo a todo momento.

Ao se aproximar da residência, os investigadores notaram um dos suspeitos, de 18 anos, dentro da casa, sentado em uma motocicleta. Os policiais o questionaram se havia entorpecente no local, e ele permaneceu calado.

Em checagem no interior da residência, os policiais civis encontraram um grupo ‘‘trabalhando’’ na embalagem de porções de drogas. Um dos rapazes que estava na casa informou aos investigadores que a motocicleta era de sua propriedade e que havia ido ao local para adquirir entorpecente do outro suspeito, que usou o veículo para fazer a entrega dos produtos ilícitos a usuários.

Foram apreendidas duas porções médias de maconha embalada em plástico e outras 29 porções pequenas da mesma droga e de cocaína, além de diversos apetrechos utilizados para pesar e embalar os entorpecentes, e dinheiro.

Dois adolescentes encontrados na residência informaram que estavam ajudando a embalar as porç~eos e receberiam entorpecentes como forma de pagamento pelo ‘‘trabalho’’.

Outro adulto informou ser usuário, foi adquirir droga e convidado pelo suspeito ajudar na embalagem, e também receberia entorpecente como pagamento.

Todos foram encaminhados à Delegacia de Confresa para as providências cabíveis. Os dois adolescentes, depois de serem ouvidos pelo delegado Matheus Soares Augusto, serão encaminhados aos responsáveis.

Os três adultos serão autuados pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores de idade. Contra o suspeito de 18 anos, os policiais civis localizaram um mandado de prisão em aberto expedido pela 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte pelo crime de tortura.