Polícia é acionada e apreende arma durante tumulto em frente a resort de luxo na chapada

A Policia Militar de Chapada do Guimarães apreendeu na madrugada desta quarta-feira (29) uma arma de fogo com três pessoas que estavam em frente a um resort de luxo em Chapada dos Guimarães. Uma confusão acontecia no local, já que fãs esperavam se encontrar com artistas que estão hospedados no resort.

Segundo consta no BO, uma guarnição foi solicitada para verificar uma possível tentativa de entrada forçada no local. Com a chegada da polícia, as pessoas que estavam na frente evadiram-se do local, ficando apenas dois homens e uma mulher.

Questionada sobre o que teria dento da bolsa, ela confirmou que carregava um revólver calibre 38.

Os três foram levados à delegacia.

EVENTO

Alguns influenciadores digitais como Deolane Bezerra, ex-esposa do MC Kevin, Danielzinho do Grau, Tirulipa e o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho devem ficar até sexta-feira (1) no resort para um evento fechado.