Polícia faz buscas para prender suspeitos de sequestrar jornalista

A Polícia Civil e Militar de Roraima realiza uma operação em Boa Vista (RR), nesta quinta-feira (16), para prender suspeitos de participar do sequestro do jornalista Romano dos Anjos em outubro de 2020. Segundo as primeiras informações, as prisões envolvem policiais militares que teriam participado do sequestro do jornalista. Dois deles são coronéis da Polícia Militar.

No total, os agentes de segurança e as equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), do MP-RR (Ministério Público do Estado), cumprem sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

No momento, várias equipes se deslocam pelos bairros da capital para cumprir os mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados.

Até agora, o número de prisões ainda não foi divulgado.

O sequestro

O jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, foi sequestrado na noite do dia 26 de outubro de 2020, em Boa Vista. Apresentador do Mete Bronca, da TV Imperial, afiliada da Record TV, ele foi levado de casa junto com o próprio carro.

Romano estava jantando com a mulher, a também apresentadora Nattacha Vasconcelos, quando a casa foi invadida por criminosos encapuzados, por volta de 20h30. Ambos foram feitos reféns. A esposa do jornalista foi amarrada e deixada no local.

O veículo, um Fiat Mobi, foi encontrado em chamas, por volta de 22h do mesmo dia, à margem da BR-174, no bairro Cauamé, mas sem o jornalista. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a perícia foi acionada.

O jornalista foi encontrado com vida na manhã seguinte ao crime, em uma região rural da capital. Ele tinha ferimentos no braço e foi atendido no local.