Polícia flagra suspeitos tentando furtar motos de pátio da 1ª DP

Quatro pessoas invadiram o pátio da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), na madrugada desta sexta-feira (24), em Rondonópolis (MT) e tentaram furtar motos que estão apreendidas no local. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Os outros três suspeitos, sendo dois homens e uma mulher conseguiram fugir.

De acordo com informações que constam em registro no Boletim de Ocorrência (BO), a equipe plantonista de policiais civis através do circuito de câmeras de segurança avistaram os suspeitos furtando quatro motociclistas do pátio da Delegacia.

Durante a abordagem, três suspeitos fugiram e o menor foi apreendido. Os indivíduos cortaram a tela de segurança para invadir o local.

O adolescente disse que não conhece os outros comparsas. O caso está sendo investigado.