Polícia identifica motorista que morreu carbonizado em acidente na MT-270

A Polícia Civil identificou como Francisco Cardoso dos Santos, 28 anos, o motorista que morreu carbonizado em acidente ocorrido na noite deste domingo (05) na MT-270, próximo a entrada da cidade de São José do Povo.

Segundo informações repassadas a equipe, a família dele é do Vale Rico, mas ele estava morando em Rondonópolis.

No momento do acidente ele retornava no distrito de Vale Rico e acabou perdendo o controle do carro e capotando.

As investigações sobre o acidente ficarão a cargo da Deletran.