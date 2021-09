Polícia Militar apreende uma tonelada de maconha e fecha depósito do tráfico

Policiais do GAP (Grupo de Apoio) do 4º Batalhão prenderam duas pessoas e fecharam um depósito de entorpecentes de uma organização criminosa, na noite de sábado (04.09), em Várzea Grande. Na ação, a Polícia Militar apreendeu uma tonelada de maconha e pasta base de cocaína, R$ 2,6 mil e 167 munições.

Por volta 22h, os policiais militares receberam informações sobre um veículo VWGOL que estava sendo conduzido por um suspeito de tráfico internacional de drogas, que estaria utilizando o documento de identificação falso.

A equipe do GAP intensificou o patrulhamento em busca do suspeito e o encontraram de uma mulher, dentro do veículo que estava estacionado na Rua Governador Frederico Solon. Quando o casal desceu do carro e se dirigiu a um salão de beleza, a PM os abordou.

Durante checagem ao veículo, os policiais apreenderam dois tabletes de maconha com o adesivo do desenho animado do Tio Patinhas. A PM notou também que o documento de identificação do suspeito aparentava ser falsificado. Questionado, o homem confessou que comprou o RG por R$ 500.

Ainda na diligência, a Polícia Militar foi informada pelo casal sobre duas casas. Na primeira, no bairro Cidade de Deus, as equipes localizaram apetrechos e materiais para embalar a droga. Já na segunda residência, na Rua 23 do bairro Paiaguás, os policiais apreenderam 1.064 tabletes de maconha, dois pacotes da mesma substância ilegal, sacos grandes contendo ácido bórico, 25 kg de pasta base de cocaína, 167 munições (calibres 762, 38 e 14) R$ 2.685,00 e outros materiais para embalar a droga. A ação da PM, resultou na apreensão de cerca de 1 tonelada de drogas.

A casa era utilizada como depósito de droga de integrantes de uma organização criminosa. Durante as diligências, os policiais ainda localizaram um caderno com anotações do tráfico de entorpecentes informando uma grande movimentação financeira da quadrilha. Os suspeitos foram conduzidos em flagrante por tráfico de drogas e falsidade ideológica.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil.