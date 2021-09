Polícia prende 3 por tráfico e apreende cerca de 130 tabletes de drogas

Três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (3) na BR-364, em Rondonópolis (MT). Os indivíduos estavam em uma caminhonete S-10 e transportavam cerca de 130 tabletes de entorpecentes.

As investigações tiveram início em Barra do Garças, quando a Polícia Militar daquela cidade obteve a informação que um traficante de Rondonópolis estaria fazendo a distribuição de drogas na região de divisa entre Mato Grosso e Goiás.

Depois disso, a Inteligência da PM identificou que o suspeito havia carregado a caminhonete com drogas na cidade de Ponta Porã-MS e distribuiria os entorpecentes nas cidades de Rondonópolis e Barra do Garça.

Diante da informação, uma força tarefa foi montada, com algumas barreiras em pontos estratégicos no intuito de prender o suspeito.

O veículo foi abordado e durante vistoria a droga foi localizada e apreendida.

O trio foi encaminhado para à 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) juntamente com a droga.

As prisões foram feitas com o apoio da Agência Regional de Inteligência do 5° Comando Regional de Barra do Garças (MT), Agência Regional de Inteligência do 4° Comando Regional de Rondonópolis e 14° Companhia Independente Força Tática.