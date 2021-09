Policiais prendem mulher e fecham casa de apostas do jogo bicho em Rondonópolis

Policias militares fecharam um ponto de apostas do jogo do bicho, em Rondonópolis. Uma mulher de 58 anos foi presa em flagrante. Máquinas de apostas e dinheiro foram apreendidos na ocorrência. A ocorrência foi registrada no final de semana.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre um local onde ocorriam jogos de azar, no bairro Jardim Iguaçu. De imediato, os policiais foram até à residência apontada como ponto do jogo do bicho e constataram uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo da casa carregando em mãos bilhetes de apostas.

No local, foram apreendidos mais de R$ 700, três máquinas de apostas, bobinas de papel, caderno de anotações e diversos comprovantes dos jogos. Os policiais identificaram uma mulher como responsável pela prática ilegal, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia.