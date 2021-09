Pré-candidato, Dória cumpre agenda em Cuiabá no final de semana

Pré-candidato à presidência da República, o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), cumpre agenda em Cuiabá, neste final de semana.

O tucano chega a Cuiabá, na noite de sexta-feira (24) e, no sábado (25), pela manhã, participa de um encontro do PSDB.

O evento deve seguir a mesma tônica do encontro realizado há duas semanas, quando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também esteve na Capital.

Ambos são os principais nomes trabalhados pelo PSDB para a disputa à presidência em 2022 e disputam prévias no partido para saber quem será o candidato.