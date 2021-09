Prefeito de Primavera do Leste é convidado a participar de fórum internacional do Brics

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB) recebeu na última semana o convite para participar do Fórum Internacional dos Municípios dos Países do Brics. O evento será realizado nos dias 05 e 06 de novembro, em São Petersburgo, na Rússia.

Nesta terceira edição do encontro, o tema central será “Os desafios ao desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional municipal dos países do Brics+”. O prefeito Leonardo Bortolin terá o desafio de apresentar o município de Primavera do Leste e suas potencialidades. Ainda na programação estão previstas outros temas como desenvolvimento sustentável, conceitos para organização da infraestrutura municipal e políticas públicas para o crescimento das cidades.

“Recebi o convite com muita alegria e satisfação para integrar a comitiva brasileira no evento. Será a oportunidade para maximizar a relação de comércio e negócio entre a região de Primavera do Leste junto aos governos dos diversos países participantes”, diz Bortolin.

O Brics é um agrupamento econômico formado por cinco nacionalidades: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Representa cerca de 42% da população mundial, 45% da força de trabalho e o maior mercado de consumo do mundo. Além dessas países, estão confirmados outros 22. O prefeito deve confirmar a participação até o fim deste mês.