Prefeito de Rondonópolis pedirá recursos para creche e UFR

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) já preparou a lista de pedidos que pretende apresentar ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, durante visita programada para esta quinta-feira (30) a Rondonópolis.

No topo está a reivindicação de recursos para a construção de mais creches. José Carlos diz que a Prefeitura está alugando prédios para atender a demanda, mas ainda faltam muitas vagas.

“No governo da presidente Dilma eu consegui 17 creches para Rondonópolis e na atual gestão não recebi nenhuma. O governo Bolsonaro nos ajudou na questão da Covid-19, mas precisamos de apoio maior na Educação”, avalia.

O prefeito diz contar com a ajuda de Milton Ribeiro para realizar o sonho de ‘universalizar o ensino infantil’. Mas não é só isso. Quer também que o Ministério da Educação atue para dobrar o número de vagas do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondonópolis.

A lista vai incluir ainda um pedido de parceria para agilizar a consolidação do campus da Unemat em Rondonópolis. Lá, o prefeito espera em breve contar com um curso de Medicina, se possível também com recursos federais.