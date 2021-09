Prefeito Dr. Adilson e senador Wellington Fagundes visitam obras do anel viário

Nesta quinta-feira (09/09) o prefeito Dr. Adilson Gonçalves recebeu o senador Wellington Fagundes, juntamente com o Superintendente regional do DNIT, Antônio Gabriel Oliveira, o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Lopo e o prefeito de Aragarças, Ricardo Garção, para tratar de assuntos referentes as obras do anel viário em Mato Grosso e Goiás.

A empresa responsável pelas obras em Barra do Garças e Pontal do Araguaia tem dado segmento a construção do contorno viário e segundo o Superintendente do DNIT a previsão é que a obra seja concluída ainda neste ano.

O senador, juntamente com o prefeito Dr. Adilson, o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Lopo e a equipe técnica do DNIT realizaram uma vistoria as obras na manhã desta quinta-feira. Com o avanço significativo das obras, agora já é possível realizar a travessia de uma cidade a outras através da ponte sob o rio Garças.

Wellington Fagundes afirmou que tentará articular com o governo de Goiás para que sejam concluídas as obras do contorno viário nos dois estados.

“Conversamos com o prefeito de Aragarças que irá levar essa demanda para o Superintendente do DNIT de Goiás, Volnei de Freitas e acreditamos que em breve as obras no estado vizinho também vão caminhar. Essa região será extremamente beneficiada com o contorno viário e isso vai acelerar o crescimento da região”, ressaltou o senador.

Considerando o desenvolvimento e crescimento dos bairros próximos ao anel viário, o prefeito Dr. Adilson também solicitou junto ao DNIT o projeto de iluminação pública e instalação de passarelas no contorno, para segurança dos moradores.

“Estamos pensando na segurança da nossa população, aquela região ainda está em desenvolvimento por isso já levamos essa demanda ao DNIT para que seja realizado o projeto de iluminação e instalação de passarelas, resguardando os moradores locais”, ressaltou o prefeito.

Também estiveram presentes nesta reunião, o chefe de Gabinete Ubaldino Resende, o secretário de Planejamento Urbano e Obras, Júlio César, o diretor regional da SEMA, Moacir Couto, o empresário, Gordin Tur e os vereadores Pedro Filho, Dr. Neto e Secreta Bike.