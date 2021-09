Prefeito recebe visita de candidatas do Miss Rondonópolis 2021

As candidatas do Miss Rondonópolis Oficial 2021 trouxeram sua feminilidade e beleza para o Palácio da Cidadania, no final da tarde desta sexta-feira (3). As 15 candidatas do concurso foram recebidas, na sala de reuniões, pelo prefeito José Carlos do Pátio e o secretário municipal de Cultura, Pedro Augusto Araújo.

Elas estavam acompanhadas do organizador do concurso há 15 anos, Ronaldo Dias, e da Miss Rondonópolis 2020, Geniffer Ossuna, que representará a cidade este ano ainda no Miss Mato Grosso 2021, que deverá ocorrer em Cuiabá. Também estava no encontro o Mister Brasil Estudantil, Guilherme Henrick, que é de Rondonópolis.

O prefeito, que participou de sessão de fotos com as 15 candidatas, destacou a qualidade das participantes do evento e reafirmou o compromisso de parceria com a organização do Miss Rondonópolis. “Estou feliz em saber que a beleza e a diversidade da nossa cidade estão bem representadas nessas candidatas. Todas estão estudando, trabalhando e o mais importante: contam com um projeto de vida. Quero que saibam que, independente do resultado, todas vocês já são vencedoras”, disse o prefeito.

A nova representante da beleza e elegância da mulher rondonopolitana será conhecida na próxima segunda-feira (6), no Tulipas Buffet. O concurso, que começará ás 19h30, será abrilhantado pela participação da gaúcha Julia Gama, a Miss Brasil e Vice Miss Universo 2020; além da Miss Universo Brasil 2019, a mineira Júlia Horta.

As duas misses com reconhecimento no cenário nacional e internacional irão subir à passarela do evento e compor o júri, além de coroar a ganhadora do Miss Rondonópolis 2021. “Elas estarão abrilhantando o nosso evento e mais uma vez o olhar do Brasil estará voltado para Rondonópolis, que é reconhecido também como um celeiro de beleza”, comentou Ronaldo Dias.

Ronaldo ainda fez questão de agradecer ao apoio e ao carinho manifestados pelo prefeito José Carlos do Pátio e o secretário Pedro Augusto. “Estamos muitos felizes e gratos pelo apoio que estão nos oferecendo para a realização de mais um concurso do Miss Rondonópolis, que temos organizado com muita seriedade e profissionalismo nestes 15 anos”, ressaltou, acrescentando que a realização do evento seguirá todos os protocolos de biossegurança recomendados à prevenção da Covid-19.