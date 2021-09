Prefeito reúne equipe para definir mutirão na região do Parque Universitário

O prefeito José Carlos do Pátio realizou uma reunião ampliada na manhã de hoje (14), para discutir detalhes de um grande mutirão que será realizado na região do Parque Universitário. A ação deve atingir dez bairros e envolverá praticamente todas as secretaria da Prefeitura. A reunião contou com a participação de secretários, vereadores e servidores.

Conforme o prefeito, a região tem se mostrado uma das mais vulneráveis e a ação intensificada através do mutirão pretende agilizar a solução dos principais problemas. a meta é levar para os bairros obras de infraestrutura e melhoramento das unidades de saúde e educação por exemplo, além de corrigir problemas na prestação de serviços como a coleta de lixo e o abastecimento de água.

Os bairros Parque Universitário, Jardim das Paineiras, Residencial Oasis, Vila Olinda, Pedra 90, Rui Barbosa, Tancredo Neves, Ana Carla, Parque Rosa Bororo e o recém-criado Residencial Maria Amélia compõem a lista de beneficiários do mutirão.

A expectativa da Prefeitura é que os trabalhos se intensifiquem nesses locais durante duas semanas.

Além dos serviços de engenharia, limpeza e urbanização de áreas verdes, que ficam mais à vista da população, o município vai trabalhar forte na busca ativa dos moradores para terem acesso aos programas sociais e serviços de assistência social e de saúde.

“O objetivo é que a população tenha um acesso efetivo a tudo que está sendo ofertado pelo município”, destacou José Carlos do Pátio.

Na reunião ficou acertado que, para que o trabalho seja efetivo, haverá um esforço conjunto entre as Secretarias Municipais de Governo, Infraestrutura, Saúde, Habitação e Urbanismo, Educação, Promoção e Assistência Social, Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Cultura, Planejamento, Transporte e Trânsito, além da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

(com informações da Assessoria)