Prefeitura realiza vacinação antirrábica de cães e gatos no CS Amparo e ESF CAIC

A prefeitura de Rondonópolis, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), irá realizar, de forma gratuita, no próximo sábado (11), mais uma ação para vacinação antirrábica de cães e gatos nesta quarta-feira (1º). A ação será das 12h às 17h, no Centro de Saúde do Nossa Senhora do Amparo e no ESF CAIC, no jardim Gramado.

A vacinação dos animais domésticos é uma das principais ações de controle da raiva em áreas urbanas. Este ano, a meta é de imunizar 80% desses animais, como recomendam a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, totalizando cerca 45 mil cães e gatos.

“Com a pandemia, tivemos um aumento considerável desses animais domésticos na cidade. Por isso, antes de realizar o Dia D, previsto para novembro, estamos promovendo estas ações em várias regiões do município para evitar um tumulto no dia que marcaremos à campanha anual de vacinação. Então, neste próximo sábado estaremos atendendo moradores da região do Centro de Saúde do Amparo e do ESF do CAIC”.

Ele conta que podem participar da ação cães e gatos saudáveis com mais de três meses de idade. Informa ainda que busquem levar os animais em segurança, como em caixas de transporte, além apresentar a carteirinha de vacinação do pet, se tiver. A vacina não tem contraindicação.

“Pedimos aos moradores destas regiões que levem os seus pets para serem imunizados, pois a a raiva é uma doença viral e infecciosa, transmissível de animal para animal e de animal para o homem. Por isso, a imunização é importante”, ressalta, acrescentando que animais doentes ou em tratamento não devem ser vacinados.