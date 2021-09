Prefeitura retoma discussão sobre reajuste do IPTU em Rondonópolis

A Prefeitura encaminhou ontem (31) à Câmara Municipal um projeto de lei alterando o Código Tributário de Rondonópolis. É mais uma tentativa de fazer a revisão da base cálculo utilizada para a cobrança do Imposto Territorial e Predial Urbano (PIPTU). No primeiro semestre o Executivo acabou retirando da Casa projeto semelhante após a repercussão negativa da proposta.

O projeto, nº 394/21, propõe a alteração do artigo 12 e também do Anexo XI da Lei nº1800/1990, que instituiu o Código Tributário. Além de mudar a Planta de Valores Genéricos do IPTU, a ideia é atualizar as zonas territoriais e também as alíquotas em cada uma delas.

A reportagem ainda não teve acesso à íntegra do projeto para saber como ficaria a distribuição dos bairros nas novas zonas e também o percentual de reajuste das alíquotas.

Segundo o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito na Câmara, o projeto terá trâmite regimental e haverá tempo para a discussão em detalhes das medidas propostas pelo Executivo.

“Ele deve ser lido na sessão de hoje (01) e, a partir daí, iniciaremos o processo de discussão. Tudo será feito de forma transparente e democrática”, assegurou.

Reginaldo Santos lembrou que a planta de valores do IPTU não é atualizada há quase dez anos.