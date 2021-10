Presidente da Coder vira alvo na Câmara após suposta candidatura

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), Argemiro Ferreira, foi alvo de duras críticas na sessão desta quarta-feira (29) da Câmara Municipal de Rondonópolis. Os vereadores Cláudio da Farmácia e Investigador Gerson, ambos do MDB, acusaram Argemiro de fazer autopromoção ao invés de gerir a companhia.

Os vereadores disseram ter ouvido na imprensa declarações sobre uma eventual candidatura de Argemiro Ferreira à sucessão do prefeito José Carlos do Pátio.

“Talvez agora que ele é candidato e está em campanha a gente consiga a lama asfáltica que a comunidade do Conjunto São José espera desde janeiro”, ironizou o investigador Gerson.

Cláudio da Farmácia foi mais fundo, na crítica e também na ironia. Disse que Argemiro não atende os pedidos das comunidades e costuma ‘empurrar com a barriga’ também as reivindicações feitas pelos vereadores.

“Acho que ele está com ‘Síndrome de Darlene’, aquela personagem da Débora Secco que tinha necessidade de aparecer, de por a cara e ter holofote. (Ele) Tá fazendo autopromoção para suceder o prefeito Zé do Pátio, mas isso tem o tempo certo. Agora ele tem é de respeitar o cargo que ocupa e levar os serviços que a população precisa”, disparou Cláudio na Tribuna da Câmara.

O vereador manifestou ainda preocupação com a falta de materiais para a manutenção da iluminação pública. Ele também alertou para a necessidade de agilizar os serviços de recuperação de ruas antes do início do período de chuvas. Nos dois casos a responsabilidade é da Coder.

A coluna apurou que, nos bastidores, outros vereadores também manifestaram irritação com o tratamento dispensado pelo presidente da Coder.

Argemiro Ferreira disse que não comentará as críticas.