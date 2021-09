Presidente do Rotary Rondonópolis parabeniza candidatos e prega unidade

O presidente do Rotary Clube Rondonópolis, Tarcísio Dias de Oliveira, disse hoje que a eleição para a escolha dos novos conselhos da Santa Casa Rondonópolis foi uma demonstração de cidadania. O Rotary Rondonópolis foi o fundador da Santa Casa e seus membros são automaticamente membros da sociedade que, juntamente com a Irmandade, administra o hospital.

Tarcísio destacou a qualidade dos candidatos, a participação dos membros e prevê um reforço da unidade entre os vários segmentos ligados ao hospital. “Tivemos duas chapas muito bem preparadas, com profissionais renomados e focados. Foi um ‘réveillon’ da Democracia, com a mobilização da sociedade, Rotary, dirigentes, entidades e organizações mobilizadas num bem maior que é a nossa querida Santa Casa”

“Meu sentimento é de gratidão a todos que estiveram envolvidos direta ou indiretamente nesse sucesso que foi a eleição de ontem. Concluímos que estamos no mesmo barco e queremos o bem estar da Santa Casa”, afirmou.

Esta foi a primeira vez que houve disputa entre chapas pela direção do hospital, fato que, segundo Tarcísio, não deve afetar o apoio integral aos novos dirigentes.

“Isso (disputa) demonstra que temos hoje mais pessoas interessadas numa causa justa. Selamos uma parceria que será positiva e tenho convicção que haverá apoio da chapa derrotada. Desejo todo sucesso do mundo à nova diretoria e reafirmo que podem contar com o apoio do Rotary Clube Rondonópolis”.

O líder rotariano também rebateu a tese de que haveria uma chapa apoiada pelo clube. “As duas chapas tinham membros do Rotary Rondonópolis. Não há essa divisão”, disse ele lembrando que também integra o Conselho Fiscal da atual gestão da Santa Casa.

ESTATUTO

Sobre a proposta de reforma do estatuto que rege a Santa Casa, anunciada pelo diretor-presidente eleitor Sinésio Alvarenga, Tarcísio disse que a questão também precisa ser resolvida de forma democrática e dentro da lei .

“O Sinésio é a pessoa indicada para conduzir isso e acredito ele fará da melhor forma possível. Falando em nome do Rotary Rondonópolis digo que esta questão está sub judice (aguardando decisão judicial). Mas penso que precisamos repetir o que vimos ontem. De forma democrática todos poderem dar sugestões, opiniões e, havendo divergência, decidirmos através do voto. Cada um expressando sua posição com civilidade e buscando o melhor para a Santa Casa”, concluiu.