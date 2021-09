PRF apreende carreta com 175 mil maços de cigarros contrabandeados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu uma carreta carregada com cigarros contrabandeados, no início desta terça-feira (21), na BR-163, Km 51, em Itiquira (MT). O motorista deve responder pelo crime de contrabando. No total foram apreendidos 175 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai. A carga e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal (PF) de Rondonópolis (MT).

Durante abordagem de rotina, a PRF fiscalizou o veículo e encontrou os produtos ilícitos.

O suspeito disse que carregou adubo em Paranaguá (PR) e o cigarro oriundo do Paraguai carregou na cidade de Mercedes (PR) próximo a Guairá (PR).

O indivíduo disse ainda que receberia R$ 18 mil pelo transporte.

O veículo estava carregado com 35 toneladas de adubo. A carga possui nota fiscal.