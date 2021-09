PRF libera tráfego em rodovias federais que estavam parcialmente interditadas

Uma intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acabou com o bloqueio parcial promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Rondonópolis. A ação foi realizada por volta do meio dia de hoje (08) e neste momento o tráfego flui normalmente em todos os sentidos.

Conforme a PRF não houve registro de confrontos ou incidentes. Os manifestantes aceitaram liberar a pista pacificamente e, a priori, não devem ocorrer novos bloqueios.

A interdição parcial da pista foi iniciada ontem (07), como parte das manifestações convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O protesto foi realizado próximo ao antigo posto trevão, ponto de confluência das BRs 163 e 364. Em alguns momentos a passagem de veículos chegou a ser complemente impedida, mas sem ameaças ou violência contra os condutores.

Na manhã de hoje o movimento foi retomado, também de forma pacífica. Os manifestantes conversavam com os caminhoneiros, pedindo que aderissem ao protesto suspendendo as viagens.

Em conversa com a reportagem do Agora MT, um dos líderes, identificado como José Carlos, disse que a intenção era manter o protesto até que o Congresso Nacional acatasse as duas reivindicações do movimento: a instituição de voto impresso e auditável, e a destituição de ministros do STF.

José Carlos também mostrou um documento encaminhado aos líderes em cada município, mencionando a possibilidade da interdição total das rodovias à partir de sábado – caso as reivindicações não fossem atendidas.,

A PRF continua monitorando a situação e deverá agir novamente se houver tentativa de obstrução do tráfego.