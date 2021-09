PRF prende 17 pessoas dirigindo embriagada nas rodovias federais de MT

Na última semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso prendeu 17 pessoas que estavam dirigindo veículo automotor em rodovias federais após a ingestão de bebidas alcoólicas.

As ocorrências aconteceram nas cidades de Cáceres (1), Cuiabá (1), Guarantã do Norte (4), Jaciara (1), Nova Mutum (1), Peixoto de Azevedo (1), Poconé (2), Primavera do Leste (2), Sinop (2), Sorriso (1) e Várzea Grande (1).

Cinco dos motoristas presos por embriaguez foram flagrados após envolverem-se em acidentes de trânsito no qual a PRF fez o atendimento. Os demais foram localizados depois de cometerem infrações de trânsito, praticarem manobras arriscadas ou mesmo em abordagens rotineiras dos policiais.

A PRF realiza o seu trabalho de fiscalização para que situações como essas sejam cada vez mais raras em nossas rodovias. O trânsito mais seguro diminui o custo social decorrente dos acidentes, aumenta a disponibilidade de leitos nos hospitais e faz com que menos pessoas percam a vida em nossas rodovias e estradas federais.

Todos nós temos que fazer a nossa parte em prol de um trânsito menos violento e mais humanizado.