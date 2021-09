Primavera do Leste manterá comércio aberto e realizará ato cívico amanhã

O Dia da Independência terá comemoração oficial e comércio funcionando normalmente em Primavera do Leste. A Prefeitura decidiu liberar os lojistas e está convidando a população para um ato cívico na Praça das Bandeiras.

O ato cívico está previsto para começar as 08 horas da manhã, com a presença do prefeito Leonard Bortolin e autoridades locais. Está prevista a apresentação de artistas da cidade e também da Escola Municipal de Música.

A decisão de manter o comércio aberto atende a uma reivindicação dos lojistas e trabalhadores. Segundo o secretário de Fazenda do município, Pedro Honorato, quem decidir abrir as portas deverá assegurar os direitos dos colaboradores “como o pagamento em dobro, incluídas as comissões de vendas, ou concessão de folga compensatória a ser liberada dentro do prazo de até 15 dias após o feriado trabalhado”.

SERVIÇOS

Apesar da programação diferenciada adotada pela Prefeitura, não haverá expediente ao público nos órgãos públicos estaduais e municipais. Os serviços essenciais, como saúde e segurança, vão funcionar em regime de plantão.

As agências bancárias também estarão fechadas e as contas de energia, água, telefone, por exemplo, podem ser pagas no primeiro dia útil após o feriado, informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Os serviços de caixa eletrônico, Internet Banking, Mobile Banking e de banco por telefone estarão disponíveis.

