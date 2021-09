Escolinha de skate retomará atividades nesta semana com aulas gratuitas

Depois de uma necessária paralisação um dos projetos ligados ao skate mais antigos de Rondonópolis está com data marcada para reinício das atividades. As aulas da ‘Escola de Skate’ serão retomadas no próximo sábado, 02 de outubro, e as inscrições começam amanhã (28). Não é preciso pagar nada para participar e a inscrição pode ser feita por whatsapp (66-9 9683 8893) com o professor Igor ‘Bob’ Vinicius, idealizador do projeto.

“A Escola de Skate começou em abril de 2016 e tem como principal objetivo alcançar uma parcela da sociedade que não possui acesso ao lazer, cultura e demais atividades. Nossa ação é voltada principalmente às crianças humildes, dando a elas a oportunidade de desfrutar das atividades esportivas e sociais”, explica Igor Vinicius.

Antes da pandemia a escola tinha 40 alunos matriculados. Agora a expectativa é que a procura aumente devido ao sucesso do Brasil nas provas de skate durante a olímpiada de Tóquio.

O país conquistou três medalhas olímpicas – as pratas de Kelvin Hoefler, Rayssa Leal, no street, e Pedro Barros, no park. O desempenho dos atletas ajudou a melhorar a classificação geral do Brasil e confirmou o skate como um esporte saudável e que pode ser praticado por pessoas de todas as idades.

“Em Rondonópolis já temos muitos praticantes e sem dúvida o interesse deve aumentar bastante após a promoção que o esporte teve nas olimpíadas. Aproveitamos inclusive para convidar as pessoas que ainda não conhecem para que venham assistir e, se quiserem, participar das nossas aulas”, disse Igor.

As aulas serão realizadas sempre aos sábados, à partir das 17 horas, na pista de skate da praça do Monte Líbano.

Não há limite de idade para participação. Porém, no caso dos menores é preciso comprovar que está estudando e ter também a autorização dos pais ou responsável legal.