Promotoria quer saber se direcionou pacientes para rede privada

A 1ª Promotoria de Justiça Cível de Chapada dos Guimarães publicou Edital de Chamamento Público convidando a população da cidade a colaborar com investigação sobre o atendimento a pacientes com suspeita de infecção pelo Novo Coronavírus via Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é identificar pessoas que, ao procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para atendimento nos anos de 2020 e 2021, tenham sido orientadas a realizar qualquer tipo de pagamento em laboratórios privados.

Inquérito civil em andamento na Promotoria visa apurar indícios da prática de conduta ímproba na UPA. “Importante consignar que a simples oferta da venda de exames laboratoriais privados para pacientes que procuram atendimento na unidade pública de saúde ao argumento de que os exames providenciados pelo SUS tomam muito tempo caracteriza conduta ímproba a ser apurada”, consta no edital.

Para colaborar com a investigação, é preciso enviar e-mail ou mensagem com a própria identificação ou da pessoa que sofreu tal cobrança, narrando brevemente os fatos (como dia, local e circunstâncias), para [email protected] ou (65) 3301-1516 – WhatsApp, ou por intermédio da Ouvidoria do Ministério Público no telefone 127 e no endereço eletrônico www.mpmt.mp.br.