Manifestantes bloqueiam BR-070 em Primavera; Bolsonaro pede fim de paralisações

Manifestantes interditaram hoje (08) a passagem de caminhões com cargas não perecíveis pela BR-070, em Primavera do Leste, na saída para Barra do Garças. O protesto é liderado por produtores rurais da região e também por caminhoneiros. Eles cobram o atendimento da pauta nacional do movimento, com a implantação do voto impresso e também a destituição de ministros do STF.

Os manifestantes estão permitindo a passagem de caminhões que transportam cargas vivas, mas apenas para o desembarque. A orientação dada aos motoristas é de que não serão permitidas novas viagens.

“Estamos prontos para ficar aqui o tempo que for necessário. Os caminhoneiros e produtores tem encargos e cobram melhorias. O presidente está tentando governar, mas está difícil com o STF. É uma vergonha o que está acontecendo no país. A nossa luta não é só para o agronegócio ou para os caminhoneiros, é para todo o povo”, disse o produtor rural Antip Ovchinnikov.

Manifestantes ouvidos pela reportagem afirmam que o bloqueio poderá ser mais intenso caso as pautas do movimento não sejam atendidas dentro de 72 horas. Eles ameaçam bloquear integralmente a passagem pela rodovia, inclusive para ônibus e veículos de passeio.

O caminhoneiro João Luciano Ferraz também defendeu o protesto. Ele tem ajudado a convencer os colegas de profissão a aderir à manifestação.

“Às vezes aparecem algum que quer furar a barreira, mas daí a gente conversa e explica que é uma luta por todos, para nós e nossos os filhos. Queremos melhorar o país e não deixar o Brasil virar uma Venezuela ou uma Argentina”, disse João Luciano.

1 de 4

VÍDEO DE BOLSONARO

No início da tarde os manifestantes receberam um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro pede para que as paralisações de rodovias sejam interrompidas.

“As paralisações podem ter consequências sociais graves. Agradeço aos caminhoneiros. Sei do poder que eles têm, reconheço o trabalho que eles fazem, mas acredito que a paralisação não interessa a nenhum de nós”, diz o presidente no vídeo.

As imagens foram gravadas em Brasília e teriam sido compartilhadas por membros da Polícia Rodoviária Federal como forma de convencer os manifestantes a desistirem do bloqueio.

Veja o vídeo: