Protestos pró-Bolsonaro ocorrem em rodovias de cinco municípios de Mato Grosso

A Concessionária Rota do Oeste divulgou nota hoje confirmando que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam manifestos nas proximidades das BRs 163 e 364 em pelo menos cinco municípios de Mato Grosso.

Os protestos ocorrem no km 119 da BR-163 (posto Trevão), em Rondonópolis; no Km 395 da BR-364, Cuiabá; no km 687 da BR-163, em Lucas do Rio Verde; no km 745 da BR-163, em Sorriso; e também no km 821 da BR-163, em Sinop.

Os protestos são acompanhados de perto por funcionários da Concessionária e também pela Polícia Rodoviária Federal, que têm negociado com os manifestantes para impedir o bloqueio total da passagem de veículos.

Na nota, a Concessionária informa tem atuado para “zelar pela boa fluidez do tráfego na BR-163 e garantir a segurança de todos os usuários da rodovia, inclusive eventualmente de manifestantes”.

Em Rondonópolis os manifestantes se concentram no ponto de confluência entre as duas rodovias federais. Em declarações à imprensa, líderes do movimento disseram que pretendem impedir a passagem de caminhões que transportam cargas não perecíveis.

“Por enquanto o tráfego é normal para veículos de passeio, vans, ônibus e caminhões com cargas vivas, rações e produtos hospitalares. Vamos suspender os bloqueios se formos atendidos. Mas se não houver solução em 72 horas poderemos trancar tudo”, disse uma pessoa que se identificou como José Carlos e afirmou ser um dos líderes da manifestação no município.

Conforme José Carlos, amanhã deve ocorrer a entrega de um documento dos manifestantes ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco com as principais reivindicações do movimento. Eles cobram a aprovação do voto impresso e a destituição dos 11 ministros do STF.