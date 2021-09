PSDB defende candidatura própria e diz que “ala do agro” apoia Leitão

Presidente do PSDB em Mato Grosso, o deputado estadual Carlos Avalone afirmou que defenderá uma candidatura própria da sigla na disputa ao Governo, em 2022.

Segundo ele, não há qualquer tipo de incoerência em fazer tal defesa, em que o partido estar hoje na base de apoio ao governador Mauro Mendes (DEM), na Assembleia Legislativa.

Além de Avalone, o PSDB tem no Legislativo o deputado Wilson Santos – que é, inclusive, vice-líder do Governo na Casa.

“Como presidente do partido, tenho uma origem que é [o ex-governador] Dante de Oliveira. Ele sempre dizia uma coisa muito importante: partido grande que não tem candidato acaba. Eu vou trabalhar, como presidente do PSDB, para termos candidatura própria”, disse.

“Sou da base do governador Mauro, mas não há problema nenhum em você ser base e trabalhar uma candidatura. Na política, você tem que ter muita calma e estratégia, mas tem que ser muito firme nas posições”, emendou.

Leitão e agro

Ao fazer projeções em torno da eleição do próximo ano, Avalone citou como possíveis candidatos o ex-prefeito de Cáceres, Francis Maris; o prefeito reeleito de Sorriso, Ari Lafin; além do ex-deputado federal Nilson Leitão.

Este último, inclusive, estaria sendo “convocado” pessoas ligadas ao agronegócio em Mato Grosso, especialmente em razão de Leitão estar hoje à frente do Instituto Pensar Agro – organização criada por entidades do setor agropecuário do País com o objetivo defender os interesses da agricultura.

“Temos três nomes que se colocaram à disposição. O Ari Lafin, o Francis Maris e, nos últimos 40 dias, a Aprosoja e representantes do agro fizeram uma movimentação entendendo que o Nilson Leitão poderia ser o candidato deste setor em Mato Grosso, porque ele está em uma das maiores lideranças do agronegócio”, disse.

“O setor do agro está vinculado ao Bolsonaro. Então isso dá impressão de que ele poderia ser candidato do Bolsonaro. Mas, as questões regionais são maiores que a questão nacional”, emendou Avalone, em alusão a uma possível aproximação de Leitão com o atual presidente do País.