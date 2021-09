Quadrilha especializada em golpes com máquinas de cartão é desarticulada

Três jovens de 23 anos, 28 anos e 19 anos foram presos e uma adolescente de 13 anos apreendida pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (8) no bairro Residencial buriti, em Rondonópolis (MT). Eles devem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores e estelionato.

Com os indivíduos a PM apreendeu porções de substância análoga a maconha, aparelhos celulares, várias máquinas de cartão de crédito entre outros materiais.

A guarnição foi solicitada pelos funcionários de um posto de combustível informando que o estabelecimento havia sido vítima de estelionato, pois a máquina de cartão que se encontrava entre as máquinas do comércio não era a de uso da empresa, onde o objeto havia sido trocado.

O funcionário do posto disse que a troca ocorreu no momento em que havia entregado a máquina para os suspeitos que estavam dentro do veículo Celta.

Dentro do veículo estavam os três conduzidos e a menor apreendida, que realizavam a troca das máquinas sem que fossem percebidos.

Em posse da placa do veículo e com informações do serviço de inteligência foi localizado o endereço dos suspeitos.

As guarnições da região da Vila Operária, deslocaram na residência e encontraram o veículo com as portas abertas e a casa com o portão aberto.

Ao entrar na residência de imediato foi encontrado todas as máquinas de cartão que seriam de diversos estabelecimentos comerciais que foram vítimas.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para as devidas providências.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO).