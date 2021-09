Quatro estados brasileiros não registram mortes por Covid-19 na última semana

A vacinação dos brasileiros reflete cada dia mais na contenção da crise pandêmica da Covid-19. Acre, Amapá, Rio Grande do Norte e Sergipe não registraram mortes em 24 horas pela doença. Outros 15 estados notificaram menos de 10 óbitos pela doença no sistema LocalizaSUS, do Ministério da Saúde. Veja os dados sobre a Covid-19 aqui.

A média móvel de mortes segue o padrão de queda registrado desde junho e foi de 538,79. O índice é um balanço do número de óbitos registrados nos últimos 14 dias. Na última quinta (9), o país teve a menor média móvel de mortes desde o ano passado.

A melhora no cenário epidemiológico do Brasil é reflexo da ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19. Até agora, mais de 259,4 milhões de vacinas já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde e 137,7 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, ou seja, 86% da população adulta. Mais de 72,7 milhões de brasileiros já tomaram a segunda dose, o que representa 45,4% da população acima de 18 anos.

Na última semana, 21 estados brasileiros registraram índice de ocupação de leitos abaixo de 50%, o que significa que o sistema de saúde está menos sobrecarregado com os casos de Covid-19.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 293 óbitos pela doença, segundo dados enviados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. O estado que mais registrou óbitos nas últimas 24 horas foi Minas Gerais (70), seguido pelo Paraná (52) e São Paulo (38).

Casos em queda

Os números de casos de Covid-19 também seguem a tendência de queda. Acre, Amapá e Maranhão registraram menos de 10 novos casos da doença. Sergipe, Rondônia e Paraíba registraram menos de 25 novos casos. No total, foram registrados 10.615 novos casos de Covid-19 e a média móvel fechou em 18,43 mil.