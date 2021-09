Recanto dos Idosos recebe cheque do projeto ‘Cliente Solidário Tropical’

Cerca de 125 idosos foram beneficiados através do projeto social ‘Cliente Solidário Tropical’. O Recanto dos Idosos do bairro Vila Operária é a 11ª instituição favorecida. No local foi entregue um cheque simbólico no valor de R$ 17.900,00.

O projeto social ‘Cliente Solidário Tropical’ visa beneficiar entidades filantrópicas, locais que contam pouco ou com nenhuma ajuda do poder público. Esse projeto teve início em maio de 2018 e conta com a solidariedade de toda a sociedade, pois as doações são feitas nos caixas das lojas.

“É um projeto social onde nossos clientes deixam aquele troco de moedas no caixa e por um período de 90 dias, 120 dias dependendo tudo que é doado o Tropical coloca mais 5% fazendo a doação. Fazemos a entrega simbólica para estar dando a transparência e mostrando para a sociedade que está sendo entregue. A gente fica muito feliz, é muito gratificante” relata o Diretor de Marketing do Tropical Supermercados, Thiago Sperança.

Atualmente 54 idosos moram no local e 71 estão cadastrados para participar dos projetos.

O dinheiro recebido pela instituição irá contribuir para que os idosos tenham uma vida melhor.

“Este cheque veio de encontro com a necessidade do Recanto dos Idosos, onde a gente vai estar ampliando os banheiros, as pias nos banheiros, entre outros porque sempre tem que estar reformando, então vai ficar melhor para que o idoso tenha conforto” explica Sueli Vilela Silva, coordenadora do Recanto dos Idosos.

PROJETO SOCIAL

Para participar, basta que o cliente ao efetuar o pagamento de suas compras em dinheiro comunique ao caixa a doação do seu troco. As doações são contabilizadas no sistema e o cliente recebe um comprovante.

No final de todo o trimestre é apurado o total do valor arrecado, e em cima desse valor, a rede Tropical Supermercados contribui com mais 5%. Além disso, para motivar os clientes e operadoras de caixa, a empresa sorteia dois celulares a cada entrega dos valores arrecadados.

Um aparelho celular vai para a operadora da rede que mais arrecadou e outro celular é sorteado para um cliente que colaborou com o projeto.

A cada três meses uma nova instituição é beneficiada com o projeto Cliente Solidário Tropical. E o Tropical Supermercados conta com a solidariedade dos clientes para continuar transformando a vida de milhares de pessoas.