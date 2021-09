Record vai transmitir Campeonato Paulista a partir de 2022

A Record, em negociação conduzida pelo CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, pelo vice-presidente artístico da Record TV, Marcelo Silva, pelo vice-presidente de jornalismo, Antonio Guerreiro, e pelo diretor-geral de produção, Mafran Dutra, definiu a compra da transmissão exclusiva do Campeonato Paulista de Futebol, a partir de 2022, na televisão aberta.

Um pacote com 16 partidas, por quatro anos.

A concorrência foi das mais acirradas, com propostas de todas as TVs do sistema aberto.

Vale destacar que o YouTube também assegurou o direito a 16 partidas.

O processo de venda dos direitos do Paulistão é conduzido pela LiveMode, em nome da Federação Paulista.

A coluna apurou que outros acordos serão anunciados nas próximas semanas, entre os quais pay-per-view e mídia estática.

Com os fechamentos de Record e YouTube e outros em negociação, a Federação Paulista de Futebol já assegurou o aumento do valor dos direitos em relação ao ciclo anterior.

Por outro lado, vale destacar também que a Record, além do Paulista, desde o começo deste ano é dona do campeonato carioca, dois dos principais do país.

As 16 equipes classificadas para a disputa do Paulista em 2022 são as seguintes:

São Paulo

Corinthians

Palmeiras

Santos

Mirassol

Santo André

Guarani

Ferroviária

Ponte Preta

Red Bull Bragantino

Inter de Limeira

Ituano

Botafogo-SP

Novorizontino

São Bernardo

Água Santa

Pelo estabelecido, a Record mostrará um jogo a cada rodada na primeira fase, um das quartas de final, uma semifinal e os dois encontros finais.

O São Paulo foi o último campeão da competição, quebrando um jejum de 15 anos.