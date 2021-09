Roger Guedes marca dois gols e Corinthians ganha do Palmeiras

Com grande atuação de Roger Guedes, o Corinthians venceu o Palmeiras no clássico deste sábado (25), na Neo Química Arena, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante do Timão fez os dois gols da vitória por 2 a 1, o segundo digno de placa, e decidiu o Derby. Gabriel Menino marcou pelo Alviverde. Essa é a primeira vitória do Corinthians sobre o maior rival desde junho de 2020.

Com o resultado, o Timão empata com o RB Bragantino, quinto colocado no Brasileirão, com 33 pontos cada. Já o Palmeiras se afasta ainda mais do líder Atlético-MG, que tem sete pontos de vantagem na ponta da tabela e um jogo a menos que o Alviverde.

As duas equipes fizeram um ótimo clássico na Neo Química Arena. O Palmeiras, que contra o Atlético-MG se fechou defensivamente e anulou as ações do Galo, tentou posicionar suas linhas de marcação mais adiantadas, mas não foi feliz na estratégia escolhida.

O Timão foi amplamente superior na etapa inicial, criando as melhores chances da partida e chegando ao gol em duas oportunidades, a última, porém, foi anulada pela arbitragem. Willian e Gabriel Pereira foram os melhores jogadores do Alvinegro, especialmente o camisa 38, que se destacou mesmo com o “quadrado mágico” em campo. O gol, no entanto, saiu pelos pés de Roger Guedes, em ótima jogada de três reforços do Corinthians.

Renato Augusto brigou com Gustavo Gómez pela bola e ganhou na dividida, em seguida, o meia do Timão driblou Luan e cruzou para dentro da área. Giuliano, muito inteligente, escorou de primeira para Roger Guedes, que finalizou com a perna esquerda, sem chance de defesa para Weverton.

Com o gol desfavorável, o Palmeiras se viu num cenário mais desafiador, já que prefere explorar as costas da defesa adversária com a velocidade dos atacantes, mas teria que tentar envolver o Corinthians, que se postava mais defensivamente após abrir o placar. O Alviverde teve boas situações, especialmente nas bolas paradas, mas não havia criado nenhuma chance de gol.

Quem não faz, toma

Nos minutos finais da partida, o Corinthians recuperou a bola após escanteio e Willian disparou puxando o contra-ataque. O camisa 10 passou fácil por Patrick de Paula e acionou Roger Guedes na ponta esquerda. O atacante levou para dentro, e chutou no contrapé de Weverton, ampliando o placar na Neo Química Arena. No entanto, a festa alvinegra foi interrompida quando o árbitro assinalou impedimento.

No lance seguinte, o Palmeiras conseguiu um escanteio e, no rebote da defesa do Corinthians, Gabriel Menino pegou de primeira e deixou tudo igual. O chute forte de Menino acabou desviando, por coincidência, em Roger Guedes, e enganou o goleiro Cássio.

Roger Guedes desequilibra

Mais atento defensivamente, o Palmeiras equilibrou um pouco o jogo, mas o Corinthians seguia levemente superior. Logo aos cinco minutos, Willian foi lançado na ponta esquerda e invadiu a área em velocidade. O camisa 10 levou para o meio e chutou no contrapé de Weverton, acertando o pé da trave.

Com a obrigação de propor mais o jogo, para seguir na cola do líder Atlético-MG, o Palmeiras oferecia o contrataque para o Timão. Com a entrada de Gustavo Mosquito, o Corinthians passou a ser uma ameaça quase sempre que recuperava a bola. A melhor chance do Palmeiras foi em cobrança de escanteio, com Gabriel Verón, que pegou de primeira no segundo pau e carimbou a trave.

Apesar da chance, quem chegou ao segundo gol foi o Corinthians, e foi um golaço. Roger Guedes, nome da noite, recebeu na ponta esquerda e driblou Gabriel Menino com facilidade antes de chutar forte, colocado, no ângulo de Weverton, sem chance alguma de defesa.

Próximos confrontos

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h30, contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Já o Corinthians terá a semana livre para trabalhar até a partida contra o RB Bragantino, no próximo sábado (2), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.