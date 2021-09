Rondonópolis amanhece com tempo fechado e deve ter chuva até sábado

Rondonópolis já amanheceu nesta quinta-feira (09) com um clima mais ameno do que nos últimos dias e com o tempo fechado. Em alguns bairros da cidade, a manhã já começou com uma chuva fraca.

De acordo com o site Climatempo, mesmo com a temperatura voltando ao pico nos próximos dias, a probabilidade de chuva continua até sábado (11).

Para hoje, a chance de chuva durante a tarde e à noite é de 80% chegando a 8mm de volume. Para a sexta-feira (10), a chance de chuva é de 90%, mas com um volume de 4mm.

Para sábado (11), último dia previsto de chuva, a probabilidade é de 90%, mas com temperatura já chegando aos 39ºC.