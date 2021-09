Safadão presta depoimento em delegacia sobre vacinação irregular

O cantor Wesley Safadão foi até o Complexo de Delegacias Especializadas (Code) da Polícia Civil, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (15), prestar depoimento sobre as suspeitas de irregularidades na vacinação dele e da esposa, Thyane Dantas. O casal foi imunizado contra a Covid-19 em julho deste ano, mas a influenciadora digital não estava na lista de agendamento e o forrozeiro recebeu a vacina em um lugar diferente do agendado.

Safadão teria chegado ao local para prestar depoimento por volta de 10 horas. O cantor foi ouvido na Delegacia de Combate à Corrupção. Ele saiu do local sem dar entrevista à imprensa. Thyane Dantas não foi vista junto com o esposo.

Três profissionais são punidos

Três profissionais foram apontados por “irregularidade funcional” no resultado do processo administrativo de apuração no caso da vacinação da influenciadora digital Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) no Diário Oficial do Município nº 17.137, de 6 de setembro de 2021. O trio foi afastado imediatamente da aplicação da vacinação na capital cearense.

Segundo a SMS, foi constatada a ocorrência por parte de dois funcionários terceirizados, que foram devolvidos à empresa contratante, e uma servidora do município de Fortaleza, que responderá a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

“Os fatos apurados foram encaminhados aos órgãos ministeriais e policiais para a apuração de possíveis práticas em desacordo com o Código Penal Brasileiro”, diz um trecho da nota.

Relembre o caso

No último dia 8 de julho deste ano, usuários das redes sociais questionaram a vacinação de Thyane, pois não encontraram o nome da influenciadora na lista. “A Thyane Dantas é de 91 e nem tava na lista de agendados. Por que ela pode tomar vacina e eu não?”, questionou um dos internautas.

No mesmo dia, a SMS informou que instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacina contra a Covid-19 em Thyane Dantas. Em sua defesa, a esposa de Safadão afirmou que tomou a vacina Janssen porque a dose estava disponível devido à “sangria”, o que foi desmentido pela própria SMS.

No dia seguinte, em 9 de julho, o Ministério Público do Ceará informou que Thyane Dantas virou alvo de uma investigação do órgão por possível caso de fura-fila na vacinação.

Diante das polêmicas no entorno da vacinação contra Covid-19 de Wesley Safadão e Thyane Dantas, o casal prestou esclarecimentos à Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza.

No último dia 13 de julho, a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza falou sobre o suposto caso de fura-fila na vacinação de Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão. Segundo ela, o ocorrido gerou indignação em todos os trabalhadores da pasta e houve um comprometimento em apurar os fatos rigorosamente.