São Paulo anuncia que Daniel Alves não faz mais parte do elenco

Daniel Alves está fora do São Paulo, pelo menos por enquanto. Segundo anúncio da diretoria tricolor nesta sexta-feira (10), o jogador comunicou ao clube, via empresários, que não retornará a equipe do Morumbi enquanto não houver acordo da dívida financeira que o São Paulo tem com ele.

Para o Tricolor, do ponto de vista futebolístico, o atleta não é mais jogador do São Paulo. “Comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo”, disse a diretoria.

Os dirigentes ainda revelaram que foi apresentada uma proposta de renegociação da dívida com atleta, mas que não foi aceita pelo staff do jogador. “A negociação continuará”, afirmaram os cartolas. Ao todo, o São Paulo deve cerca de R$ 11 milhões a Daniel Alves, por conta de salários atrasados. O jogador recebe, em teoria, R$ 1,5 milhão por mês.

A relação entre jogador e clube vive seu maior momento de desgaste desde os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Enquanto o São Paulo passava por momento complicado no Campeonato Brasileiro, o jogador conquistava o bicampeonato olímpico, e foi muito criticado pela torcida. Na volta ao Brasil, foi a primeira vez que Daniel Alves expôs publicamente a insatisfação com os salários atrasados.

“O São Paulo falhou muito comigo, e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país. Sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. O São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo”, disparou o jogador. Desde então, a relação entre as partes ficou extremamente abalada.

Veja o comunicado da diretoria do São Paulo

Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam se apresentar hoje para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos

Miranda compareceu, treinou

Daniel Alves não.

Fomos comunicados que ele não retornará ao São Paulo enquanto não houver acordo da dívida financeira com o São Paulo. Dívida essa que o São Paulo reconhece e na última semana fez uma proposta buscando o acerto, que não foi aceita pelos representantes. A negociação seguirá com o departamento jurídico e financeiro

Do ponto de vista do Departamento de Futebol nós comunicamos ao técnico Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo.

Vale lembrar que o São Paulo é mais importante que todos nós. Ninguém é maior que o São Paulo Futebol Clube.