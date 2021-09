Seduc reinaugura quadra esportiva e lança projeto horta pedagógica

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) inaugurou a nova quadra poliesportiva da Escola Estadual Ana Tereza Albernaz, localizada em Chapada dos Guimarães. Na ocasião, como forma de incentivar a produção da agricultura familiar entre os alunos, também foi lançado o “Projeto Horta Escolar Pedagógica”.

O secretário estadual de Educação, Alan Porto, destacou a otimização dos recursos como resultado do planejamento estratégico da gestão escolar.

“A reforma realizada no decorrer do primeiro semestre reforça o comprometimento de todos na melhoria da educação do Estado. Por meio de uma gestão consciente na aplicação dos recursos, a comunidade escolar passa a contar com uma quadra de esporte nova”, destaca o secretário.

“Estou orgulhoso com mais essa entrega para os nossos estudantes. Tanto o projeto Horta Pedagógica quanto a nova estrutura da quadra de esportes, representam nosso compromisso com os investimentos. Nesse momento de ensino híbrido ambos são um atrativo para os alunos se dedicarem às aulas”, observa o diretor Aurelino Caldas.

O “Projeto Horta Escolar Pedagógica” é uma iniciativa que promove vivências com recursos naturais, ao mesmo tempo que capacita os alunos sobre a importância da produção de alimentos para sociedade.

“O Governo do Estado tem buscado desenvolver ações que simbolizem todo potencial econômico de Mato Grosso. É importante lembrar que se formamos alunos conscientes das técnicas de produção para a escola, no futuro, teremos técnicos e engenheiros que seguirão na carreira pela orientação que começou nas nossas escolas. Incentivamos o protagonismo juvenil”, frisa Alan Porto.

Quadra Poliesportiva

A reforma da quadra esportiva, na ordem de R$ 39 mil, contou com recursos do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), quantia que é destinada à manutenção e preservação das unidades escolares da rede estadual. O novo espaço recebeu cobertura, reparos na rede elétrica, iluminação e pinturas novas.

Erick Conceição, de 13 anos, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, acostumado a participar de torneios no bairro onde mora, comenta que, por ser seu primeiro ano na escola, está ansioso para ‘bater bola’ com os colegas de futebol além de estar na expectativa do próximo campeonato em quadra acontecer.

“Sou novo aqui e é pelo futebol que fiz amigos. Já fui campeão em outra escola e agora quero poder fazer o mesmo por essa escola. Já fiz muitos gols jogando no campão e não vejo a hora de poder virar artilheiro aqui na Ana Tereza”, declara Erick.

Projeto Horta Pedagógica

Com investimento de R$ 6,5 mil, a implantação e manutenção da horta escolar é uma oportunidade de aplicação dos conceitos pedagógicos aprendidos na sala de aula.

Ana Flávia Moreira Nascimento, de 14 anos, estudante do 8º ano, se considera amante das plantas e a primeira experiência com horta escolar foi no sexto ano. A aluna comenta que a participação a motivou a cuidar das plantas junto com a família.

“No cuidado da horta eu compreendi a importância de cada etapa. Se meu grupo é responsável pela limpeza, outro grupo cuida da adubação e é isso que faz a diferença na qualidade do alimento. Não há trabalho menor ou maior, todos colocamos a mão na terra”, enfatiza Ana Flávia.

O projeto é desenvolvido pela Seduc e pela Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf) e selecionou 151 escolas este ano. Os investimentos serão na ordem de R$ 1 milhão.

As escolas selecionadas são das modalidades campo, quilombola, indígena e urbanas. Das 151 unidades escolares, 149 receberão o valor de R$ 6,5 mil cada. As duas unidades escolares agrícolas (Jaraguá e Terra Nova), que possuem ensino específico de Agroecologia, receberão R$ 15 mil cada.